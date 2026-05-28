CGTN promove debate sobre protecionismo e 'futuro verde' da Europa

247 - A disputa em torno das tarifas da União Europeia sobre veículos elétricos chineses ganhou novo peso no debate internacional sobre o futuro verde europeu, em meio a questionamentos sobre preços, concorrência, indústria local e metas de descarbonização. O tema foi discutido no especial da CGTN “O Debate Global: Quem Molda o Futuro”, que analisou se as medidas adotadas pela Comissão Europeia contra veículos elétricos fabricados na China podem comprometer a própria transição energética do continente.

A discussão ocorreu depois que a Comissão Europeia passou a aplicar, desde 2024, impostos adicionais sobre veículos elétricos produzidos na China. A medida colocou em evidência uma questão estratégica para a Europa: como conciliar a proteção de sua indústria automobilística com a necessidade de acelerar a adoção de tecnologias limpas e reduzir emissões.

O especial da CGTN propôs justamente esse dilema: “As tarifas impostas pela UE sobre veículos elétricos podem matar o futuro verde da Europa?”. A pergunta orienta o debate sobre os efeitos econômicos e ambientais das barreiras comerciais, especialmente em um setor considerado decisivo para a transição energética global.

O programa reuniu nomes de diferentes áreas para examinar as tensões entre competitividade, política industrial e cooperação internacional. Entre os participantes estavam Michele Geraci, ex-subsecretário de Estado da Itália, e Zha Daojiong, professor da Universidade de Pequim, que atuaram como mentores do debate.

As equipes foram lideradas por Xie Tao, reitor da Escola de Relações Internacionais e Diplomacia da Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim, e pelo jornalista norte-americano Lee Camp. O especial também contou com debatedores da equipe de debate da Universidade de Tsinghua, uma das instituições mais prestigiadas da China.

No centro da discussão esteve a disputa entre duas visões. De um lado, a tese de que as tarifas representam uma forma de “suicídio verde”, por encarecerem veículos elétricos e dificultarem o acesso de consumidores comuns a tecnologias menos poluentes. Segundo essa visão, a alta de preços poderia reduzir a velocidade da eletrificação da frota europeia e fragilizar o discurso ambiental da União Europeia diante de outros grandes emissores.

De outro lado, a posição contrária sustenta que as tarifas funcionam como uma espécie de mecanismo de proteção temporária para a indústria europeia. Os defensores dessa abordagem argumentam que as medidas criaram espaço para que empresas locais fortaleçam suas cadeias produtivas e ampliem investimentos em pesquisa e desenvolvimento.

Geraci enfatizou que a ausência de salvaguardas poderia levar a Europa a perder parte essencial de sua base industrial. O argumento coloca a política tarifária como instrumento de defesa econômica em um momento de forte competição global no setor de nova energia.

Zha Daojiong, por sua vez, alerta que barreiras comerciais não devem se transformar em obstáculos permanentes à transformação verde. Para ele, o desafio está em encontrar um ponto de equilíbrio entre a proteção de indústrias locais emergentes e a continuidade da transição energética em escala global.

A questão ultrapassa a disputa comercial entre China e União Europeia. O debate envolve o papel dos veículos elétricos na redução de emissões, a reorganização das cadeias globais de fornecimento e a capacidade dos países de cooperar em uma área considerada essencial para enfrentar a crise climática.

O especial também explorou se China e União Europeia podem abandonar uma lógica de soma zero e avançar para um modelo de crescimento compartilhado no setor de nova energia. Essa abordagem coloca a cooperação tecnológica e industrial como possível alternativa à escalada de medidas protecionistas.

A CGTN afirma que o programa adota um formato interativo, combinando votação ao vivo do público com dados de seu banco global de pesquisas. A proposta é conectar o debate entre especialistas à percepção internacional sobre tarifas, protecionismo e transição verde.

De acordo com a emissora, uma pesquisa realizada em suas plataformas em inglês, espanhol, francês, árabe e russo reuniu quase 7,5 mil entrevistados no exterior em apenas 24 horas. O levantamento indicou que 84,1% dos participantes consideram a imposição de tarifas da UE sobre veículos elétricos de outros países uma forma típica de protecionismo comercial que viola regras do comércio internacional.

Ainda segundo a pesquisa citada pela CGTN, 82,6% dos entrevistados afirmaram acreditar que medidas comerciais protecionistas enfraqueceram a competitividade internacional das montadoras europeias. Os dados reforçam a percepção de que tarifas podem ter efeitos além da proteção de curto prazo à indústria local.

O debate também busca ampliar a análise sobre o relacionamento entre China e União Europeia, especialmente em áreas nas quais competição econômica e interesses climáticos se cruzam. Ao tratar de veículos elétricos, o programa coloca em foco uma indústria que se tornou símbolo da disputa tecnológica do século XXI.

A transição verde europeia depende de investimentos, inovação e acesso a tecnologias capazes de acelerar a redução das emissões. Nesse contexto, tarifas sobre veículos elétricos levantam dúvidas sobre os custos sociais e econômicos de políticas comerciais restritivas.

Ao mesmo tempo, a Europa enfrenta pressões internas para preservar empregos, fábricas e competências industriais estratégicas. Essa tensão ajuda a explicar por que o tema dos veículos elétricos chineses se tornou um dos pontos mais sensíveis da agenda econômica entre Bruxelas e Pequim.

O especial “O Debate Global: Quem Molda o Futuro” apresentou esse impasse como parte de uma discussão mais ampla sobre sustentabilidade, comércio internacional e governança global. A partir da controvérsia sobre carros elétricos, a CGTN busca examinar como as grandes economias podem lidar com a transição energética sem transformar a agenda climática em mais um campo de conflito econômico.

A discussão sobre as tarifas da UE, portanto, não se limita ao preço dos veículos elétricos. Ela envolve a capacidade de Europa, China e demais atores globais construírem caminhos de cooperação em um setor decisivo para o futuro sustentável.