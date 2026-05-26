247 - A retomada de um diálogo significativo entre Rússia e União Europeia dependerá de uma revisão da política adotada por Bruxelas em relação a Moscou e do reconhecimento dos interesses russos, afirmou Vladislav Maslennikov, diretor do departamento de assuntos europeus do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, em entrevista ao jornal Izvestia, segundo informações da TASS.

De acordo com a agência russa, Maslennikov declarou que as perspectivas de comunicação com a UE estão diretamente ligadas à disposição da liderança europeia de rever sua atual linha externa, descrita por ele como anti-Rússia. “As perspectivas de nossa comunicação com a UE dependem diretamente de sua liderança estar realmente disposta a reconsiderar a política externa anti-Rússia e a respeitar devidamente nossos legítimos interesses”, afirmou o diplomata.

O representante do Ministério das Relações Exteriores da Rússia sustentou que Moscou não se afastou da via diplomática nem rejeitou a possibilidade de diálogo com os países europeus. Segundo ele, a Rússia sempre buscou tratar divergências com seus vizinhos ocidentais por meio de canais diplomáticos.

“Moscou não rejeitou o diálogo com a Europa; pelo contrário, sempre buscou resolver as diferenças com seus vizinhos ocidentais por meio da diplomacia”, enfatizou Maslennikov.

Apesar disso, o diplomata indicou que, no momento, não há sinais claros de que Bruxelas esteja preparada para retomar conversas substanciais com Moscou. Para ele, a discussão dentro da União Europeia ainda permanece em uma etapa preliminar e sem definição concreta sobre objetivos, pauta ou formato de negociação.

“Atualmente, é difícil falar sobre a disposição de Bruxelas em retomar qualquer diálogo significativo com o nosso país”, acrescentou.

Maslennikov também afirmou que as conversas internas no bloco europeu estariam concentradas na escolha de um eventual representante para tratar com Moscou. No entanto, segundo ele, as autoridades da UE ainda não teriam esclarecido qual seria exatamente o conteúdo de uma possível negociação.

“Até agora, tudo se resume a especulações internas da UE sobre a candidatura de um potencial negociador da UE. No entanto, os funcionários da UE ainda não decidiram exatamente o que negociariam com Moscou. Mas se eles serão capazes de negociar é uma grande incógnita”, concluiu o diplomata russo.

As declarações reforçam a avaliação de Moscou de que qualquer reaproximação com a União Europeia dependerá de uma mudança política em Bruxelas e da disposição do bloco em estabelecer um diálogo que leve em conta os interesses apresentados pela Rússia.