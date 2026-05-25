Lavrov informa Rubio sobre decisão russa de atacar locais militares em Kiev

Reuters - O chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, informou nesta segunda-feira o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, sobre a decisão de Moscou de atacar locais em Kiev ligados ao Exército ucraniano, informou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

Uma declaração no site do ministério afirma que Lavrov informou Rubio por telefone que a medida foi iniciada "em resposta aos contínuos ataques terroristas do regime de Kiev contra a população pacífica e locais civis no território russo".

A declaração diz ainda que as forças armadas da Rússia "estão iniciando ataques sistemáticos contra instalações localizadas em Kiev que são usadas para as necessidades das Forças Armadas da Ucrânia, assim como em centros onde as decisões correspondentes estão sendo tomadas".