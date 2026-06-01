China apoia Brasil na defesa da soberania nacional, diz Wang Yi

247 - A China sempre foi uma amiga confiável dos países da América Latina e do Caribe e está pronta para trabalhar com os países da região, incluindo o Brasil, para aprofundar e expandir ainda mais a cooperação geral entre China e América Latina, afirmou nesta segunda-feira (1) o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi.

Wang, que também é membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China, fez as declarações durante o quinto Diálogo Estratégico Global Brasil-China em nível ministerial, realizado em Pequim com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, de acordo com informações da agência Xinhua.

Wang afirmou que, nos últimos anos, sob a orientação estratégica dos dois chefes de Estado, as relações entre China e Brasil tornaram-se cada vez mais globais, estratégicas e de ampla influência.

"A cooperação prática em todos os campos tem sido continuamente fortalecida, e os dois povos nunca estiveram tão próximos", acrescentou.

Wang afirmou que os dois lados devem implementar plenamente o importante consenso alcançado pelos dois chefes de Estado, continuar avançando na construção de uma comunidade China-Brasil com futuro compartilhado, enfrentar conjuntamente diversos desafios externos e criar maior sinergia para os esforços de modernização de ambos os países e para a unidade e o fortalecimento dos países do Sul Global.

Observando que a China aprecia o compromisso de longa data do governo brasileiro com o princípio de Uma Só China, Wang disse que a China apoia o Brasil na defesa de sua soberania nacional, na manutenção de sua independência e autonomia e na busca por um desenvolvimento ainda maior.

Os dois lados devem promover intercâmbios e cooperação nas áreas de cultura, educação, turismo, esportes, cooperação subnacional, juventude, mídia e outros setores, afirmou Wang. Ele acrescentou que é importante fortalecer a comunicação e a coordenação em mecanismos multilaterais, incluindo as Nações Unidas e o BRICS, implementar de forma efetiva as quatro grandes iniciativas globais e promover o desenvolvimento de um sistema de governança global mais justo e equitativo.

Vieira afirmou que o Brasil sempre aderirá ao princípio de Uma Só China. Ele disse que o Brasil espera consolidar a confiança estratégica mútua com a China, aprofundar a cooperação prática, fortalecer o apoio popular às relações bilaterais e alcançar prosperidade compartilhada.