China chegará ao final de 2025 com crescimento econômico de 5%, diz Xi Jinping

247 - O presidente Xi Jinping declarou que a economia da China está próxima de atingir a meta de crescimento estabelecida para 2025, classificando o período como um “ano extraordinário”. Segundo ele, o país conseguiu avançar economicamente mesmo sob pressão, mantendo vitalidade e resiliência em um cenário de desafios internos. De acordo com o presidente, o Produto Interno Bruto da China deverá crescer cerca de 5% em 2025, desempenho que mantém o país entre as principais economias do mundo. As declarações do líder chinês foram feitas em um discurso na reunião anual da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, destaca a Bloomberg, citando a agência Xinhua.

Declaração em reunião política anual

Durante o encontro, Xi destacou a trajetória recente da economia chinesa e ressaltou a capacidade de adaptação do país. “A economia da China está avançando sob pressão, caminhando em direção à inovação e à qualidade, demonstrando forte resiliência e vitalidade”, afirmou. Em seguida, completou: “A taxa de crescimento deverá atingir cerca de 5%, mantendo-se entre as principais economias do mundo.”

Em um comunicado anterior, o presidente já havia informado que a China atingiu suas metas econômicas e de desenvolvimento, sem detalhar quais objetivos específicos foram alcançados ao longo do ano.

Desempenho econômico e papel das exportações

Ao longo de 2025, a economia chinesa apresentou resultados considerados positivos pelas autoridades. O crescimento das exportações contribuiu para sustentar a atividade econômica, reduzindo a necessidade de grandes estímulos adicionais. Paralelamente, o setor industrial avançou na cadeia de valor, com fabricantes investindo em produtos de maior sofisticação tecnológica. Esse movimento ajudou a manter o ritmo de crescimento, mesmo em um ambiente internacional marcado por incertezas e desaceleração em outras grandes economias.

Desafios do investimento e do setor imobiliário

Apesar do desempenho geral, persistem pontos de fragilidade. O investimento caminha para registrar sua primeira contração anual desde 1998, enquanto o crescimento das vendas no varejo atingiu o ritmo mais fraco fora do período da pandemia. Além disso, os preços de imóveis novos voltaram a cair em novembro, pressionados pela crise prolongada no setor imobiliário. Esses fatores têm imposto limites ao consumo interno e ampliado os desafios para a política econômica chinesa no curto e médio prazos.

Foco em qualidade e inovação no crescimento

Xi Jinping tem sinalizado tolerância a um crescimento mais lento em algumas regiões e reforçado a necessidade de priorizar a qualidade do desenvolvimento. O presidente chegou a afirmar recentemente que a China deve reprimir projetos considerados “imprudentes”, deixando claro que o foco do governo está na inovação e na sustentabilidade do crescimento econômico, e não apenas em sua velocidade.