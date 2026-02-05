China critica articulação dos EUA para bloco comercial de minerais críticos

247 - A China criticou nesta quinta-feira (5) o plano dos Estados Unidos de formar um bloco comercial preferencial com países aliados para minerais críticos. Segundo a agência Reuters, o posicionamento foi divulgado após Washington anunciar iniciativas voltadas à organização de cadeias de suprimento estratégicas no setor mineral. Durante coletiva de imprensa regular em Pequim, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Lin Jian, afirmou que o país se opõe a iniciativas que afetem a ordem econômica e comercial internacional.

Lin Jian declarou que a China é contrária a qualquer ação que prejudique o sistema comercial global por meio de regras estabelecidas por grupos restritos. O porta-voz também afirmou que "manter um ambiente comercial aberto, inclusivo e benéfico" é de interesse comum dos países.

Articulação de rede internacional liderada por Washington

O posicionamento chinês ocorre após os Estados Unidos avançarem na construção de uma rede internacional de cooperação em minerais críticos. A primeira reunião de chanceleres de mais de 50 países dedicada ao tema foi realizada em Washington.

Após o encontro, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que o país assinaria novos acordos-quadro sobre minerais críticos com diferentes parceiros até o fim do mesmo dia. Posteriormente, o Departamento de Estado estadunidense informou a formalização de acordos com 11 países.

Segundo comunicado do governo estadunidense, foram firmados memorandos ou acordos bilaterais com Argentina, Ilhas Cook, Equador, Guiné, Marrocos, Paraguai, Peru, Filipinas, Emirados Árabes Unidos e Uzbequistão.