China defende livre navegação no estreito de Ormuz e pede cessar-fogo

247 - O presidente da China, Xi Jinping, declarou que a navegação no estreito de Ormuz deve ser preservada, destacando a importância estratégica da rota para a estabilidade regional e global. A posição foi apresentada durante conversa telefônica com o príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, em meio à escalada de tensões no Oriente Médio.

Segundo a agência chinesa Xinhua, Xi enfatizou que a manutenção da passagem no estreito de Ormuz atende aos interesses comuns dos países da região e da comunidade internacional, ao mesmo tempo em que defendeu esforços diplomáticos para conter o conflito em curso.

Durante o diálogo, o líder chinês ressaltou que Pequim atribui grande relevância às relações com a Arábia Saudita, baseadas nos princípios de respeito mútuo, igualdade e benefício recíproco. Ele também lembrou que 2026 marca o décimo aniversário da parceria estratégica abrangente entre os dois países, considerada um marco na cooperação bilateral.

Xi afirmou que a China está disposta a trabalhar com Riad para aprofundar a confiança estratégica, ampliar a cooperação prática e intensificar intercâmbios em diferentes níveis. O objetivo, segundo ele, é expandir continuamente o alcance das relações bilaterais e fortalecer os laços entre a China e os países árabes.

No campo geopolítico, o presidente chinês reforçou a necessidade de um cessar-fogo imediato e abrangente no Oriente Médio. Ele declarou que a China apoia todas as iniciativas voltadas à restauração da paz e reiterou o compromisso com a resolução de disputas por meios políticos e diplomáticos.

Xi também destacou que a estabilidade no Golfo é fundamental para o equilíbrio internacional, defendendo que os países da região atuem na construção de um ambiente baseado em boa vizinhança, desenvolvimento, segurança e cooperação. De acordo com ele, essa abordagem é essencial para promover a paz duradoura e garantir maior previsibilidade no cenário global.