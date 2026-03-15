China e Estados Unidos iniciam negociações econômicas em Paris

247 - As delegações da China e dos Estados Unidos iniciaram neste domingo (15) uma rodada de negociações sobre temas econômicos e comerciais em Paris, na França. O encontro ocorre na sede da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), reunindo representantes dos dois países para discutir assuntos considerados de interesse comum, informa a Xinhua.

Segundo a reportagem, as conversas foram organizadas com base nos consensos alcançados entre os chefes de Estado das duas potências durante a reunião realizada anteriormente em Busan, bem como em diálogos telefônicos mantidos entre as lideranças de ambos os países.

De acordo com comunicado do Ministério do Comércio da China divulgado na sexta-feira, as negociações buscam aprofundar consultas sobre questões econômicas e comerciais relevantes para as duas economias. A pasta afirmou que os diálogos são orientados pelos entendimentos estabelecidos no encontro entre os líderes e por conversas diplomáticas realizadas posteriormente.

A delegação chinesa é liderada pelo vice-primeiro-ministro He Lifeng, integrante do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China. A presença do dirigente reforça o peso político atribuído por Pequim às discussões em andamento.

As reuniões acontecem em um momento de atenção internacional sobre as relações econômicas entre as duas maiores economias do mundo. O diálogo em Paris busca tratar de temas comerciais e aprofundar canais de consulta bilateral sobre questões consideradas estratégicas para ambos os países.