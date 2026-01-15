China e UE avançam em disputa comercial sobre veículos elétricos

247 - O mais recente avanço na resolução das tensões em torno dos veículos elétricos entre a China e a União Europeia (UE) demonstra mais uma vez que o diálogo e o respeito mútuo continuam sendo o caminho mais eficaz para administrar divergências, analisa a agência Xinhua em editorial.

Após várias rodadas de consultas, China e UE alcançaram resultados pragmáticos e encorajadores na disputa, com a Comissão Europeia emitindo, mais cedo nesta semana, um documento de orientação sobre a apresentação de ofertas de compromisso de preços por exportadores chineses de veículos elétricos.

Segundo a Comissão, cada oferta estará sujeita aos mesmos critérios legais, e será avaliada de forma justa e objetiva, em conformidade com o princípio da não discriminação e com as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC).

As ofertas de compromisso de preços são uma prática comum permitida pela OMC como alternativa às tarifas antissubsídios. Esse avanço representa um importante ponto de virada no caso dos veículos elétricos, após a UE ter iniciado, em 2024, a imposição de direitos compensatórios definitivos de até 35,3% sobre veículos elétricos fabricados na China.