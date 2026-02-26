China pede contenção antes do início das negociações entre EUA e Irã

247 - Em Pequim, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, declarou nesta quinta-feira (26), que o país “está acompanhando de perto os desdobramentos no Irã”.

Ao ser questionada sobre a possibilidade de apoiar Teerã ao lado da Rússia contra eventual ação dos Estados Unidos, Mao afirmou: “A China defende a resolução de questões por meio de canais políticos e diplomáticos e se opõe ao uso de ameaça ou força nos assuntos internacionais”.

Ela acrescentou que “o povo chinês e o povo iraniano são tradicionalmente amigos” e que a China apoia o governo e o povo iranianos na defesa de “seus direitos legítimos, interesses e estabilidade nacional”. Mao também ressaltou: “Esperamos que todas as partes exerçam contenção e resolvam disputas por meio do diálogo”, acrescentando que a China está pronta para “continuar desempenhando seu papel construtivo como um grande país responsável”.