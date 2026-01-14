China reage à retórica belicista de Trump sobre o Irã

247 - A China voltou a se posicionar publicamente contra ameaças de intervenção militar no Irã e contra qualquer tipo de interferência estrangeira em assuntos internos de outros países. A manifestação ocorreu após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que adotou uma retórica belicista em meio aos protestos antigovernamentais registrados em território iraniano.

As declarações chinesas foram divulgadas nesta quarta-feira (14) e repercutidas pelo site RT Brasil. Segundo o Ministério das Relações Exteriores da China, Pequim mantém uma postura firme em defesa da soberania nacional dos Estados e do respeito às normas internacionais.

Em entrevista coletiva, a porta-voz do ministério, Mao Ning, foi categórica ao reafirmar a posição do governo chinês. “A China opõe-se à interferência de forças externas nos assuntos internos de um país e não apoia o uso ou a ameaça do uso da força nas relações internacionais”, declarou. Ela acrescentou ainda que Pequim “apoia e espera que o Governo e o povo iranianos possam superar as dificuldades atuais e salvaguardar a estabilidade nacional”.