Irã afirma que Trump é o principal responsável por mortes de civis

247 - O Irã reagiu duramente às recentes ameaças feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elevando o tom contra Washington em meio à escalada de tensões políticas. Autoridades iranianas acusaram o líder norte-americano de ter responsabilidade direta por mortes de civis no país, após declarações que, segundo Teerã, incentivam a instabilidade interna.

A resposta foi dada pelo secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Ali Larijani, em publicação divulgada na rede social X. Em sua mensagem, Larijani escreveu: “Anunciamos os nomes dos principais assassinos do povo iraniano: 1. Trump 2. Netanyahu”.

A manifestação ocorreu após Donald Trump afirmar, em uma publicação na rede Truth Social, que o apoio aos manifestantes está a caminho. O governo estadunidense anunciou a suspensão de todas as reuniões com autoridades iranianas e incentivou a continuidade dos protestos no país, atitude interpretada por Teerã como interferência direta em assuntos internos.

De acordo com o governo iraniano, as declarações de Trump representam uma tentativa frustrada de pressionar o país por meios políticos e econômicos.

A reação de Ali Larijani reforça a posição oficial do Irã de rejeição a qualquer tipo de ingerência externa e evidencia o agravamento do discurso entre Teerã e Washington, em um cenário marcado por acusações mútuas e ausência de canais de diálogo ativo entre os dois governos.