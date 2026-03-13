Cinco aviões-tanque da Força Aérea dos EUA são atingidos em ataque iraniano na Arábia Saudita, diz WSJ
Aeronaves sofreram danos, mas não foram destruídas; nenhuma morte foi registrada nos ataques
Reuters — Cinco aviões de reabastecimento da Força Aérea dos Estados Unidos foram atingidos e danificados em solo na base aérea Prince Sultan, na Arábia Saudita, informou o jornal Wall Street Journal nesta sexta-feira (13), citando dois funcionários norte-americanos.
As aeronaves, que foram atingidas durante um ataque de mísseis iranianos à base saudita nos últimos dias, sofreram danos, mas não foram totalmente destruídas e estão sendo reparadas, acrescentou o jornal, informando ainda que ninguém morreu nos ataques.