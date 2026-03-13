Em meio às agressões contra o Irã, EUA enviam unidade de fuzileiros navais ao Oriente Médio

247 - O Pentágono decidiu enviar uma Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais ao Oriente Médio, ampliando a presença militar dos Estados Unidos em meio às agressões do país e de Israel na região. A unidade é considerada uma força de resposta rápida e costuma ser formada por cerca de 2.500 fuzileiros navais e marinheiros. As informações são da CNN Brasil, com base em relatos de três oficiais familiarizados com o tema.

A composição desse tipo de grupo permite mobilização rápida em cenários de crise ou emergências militares. Ainda não está definido qual será exatamente a missão da unidade nem o destino final do contingente na região. Autoridades indicaram que essas forças costumam ser utilizadas em operações de retirada em grande escala, além de missões anfíbias que envolvem deslocamentos de navio para terra.

Entre as possíveis tarefas desse tipo de unidade estão incursões militares, assaltos táticos e operações que exigem presença simultânea em terra, no ar e no mar. Parte dos integrantes também recebe treinamento voltado para operações especiais. Uma das fontes citadas afirmou que o envio da força oferece aos comandantes militares mais alternativas para lidar com diferentes cenários e eventuais contingências no Oriente Médio.

Tropas terrestres

As Unidades Expedicionárias de Fuzileiros Navais são estruturadas para operar com componentes de combate terrestre e aéreo, o que amplia sua capacidade de atuação em operações complexas. O deslocamento ocorre enquanto o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mantém a posição oficial de que não há planos atuais para o envio de tropas terrestres à região.

Apesar disso, integrantes da administração não descartaram completamente essa possibilidade em declarações recentes, o que mantém em aberto diferentes cenários de atuação militar.