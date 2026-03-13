Brasil, Colômbia e México pedem cessar-fogo imediato no Oriente Médio

247 - Brasil, Colômbia e México divulgaram uma declaração conjunta em que defendem a necessidade de um cessar-fogo imediato no Oriente Médio e a retomada de iniciativas diplomáticas capazes de abrir caminho para uma solução política negociada para o conflito na região. O posicionamento destaca a importância de resolver divergências entre Estados por meio do diálogo e da diplomacia internacional e vem em meio às agressões de Estados Unidos e Israel ao Irã, que responde com bombardeios contra bases norte-americanas espalhadas pela região.

Segundo a nota, os três países reiteram que a solução pacífica de controvérsias deve ser o princípio orientador diante da atual escalada de tensões no Oriente Médio.

No documento, os governos apelam para que “as divergências entre Estados sejam resolvidas por meio da diplomacia internacional, em consonância com os princípios da solução pacífica das controvérsias”. A declaração ressalta ainda que, diante da gravidade do cenário regional, a interrupção imediata das hostilidades é considerada fundamental.

Os três países também defendem que a suspensão dos combates é condição essencial para criar um ambiente propício à retomada das negociações. Nesse sentido, o comunicado afirma que “consideramos indispensável que, no atual conflito no Oriente Médio, seja declarado um cessar-fogo imediato, a fim de abrir espaços efetivos para o diálogo e a negociação”.

Além de defender a interrupção das hostilidades, Brasil, Colômbia e México manifestam disposição para colaborar com iniciativas que fortaleçam os esforços internacionais de paz. O objetivo, segundo o texto, é promover condições de confiança entre as partes envolvidas e facilitar o avanço de um processo político negociado.

O documento conclui ressaltando o compromisso dos três países com iniciativas diplomáticas que contribuam para estabilizar a região. Conforme a declaração, os governos expressam “disposição de contribuir para os processos de paz que gerem confiança, a fim de avançar rumo a uma solução política e negociada do conflito”.