Colonos israelenses atacam casa palestina e ferem três crianças na Cisjordânia

247 - Um ataque de colonos israelenses contra uma residência palestina na Cisjordânia ocupada deixou três crianças feridas após a inalação de gás lacrimogêneo. A ação ocorreu na cidade de As-Samu, nas proximidades de Al-Jalil (Hebron), quando a família estava dentro da casa. As vítimas, todas com menos de quatro anos, precisaram ser levadas às pressas para atendimento hospitalar devido a dificuldades respiratórias.

As informações foram divulgadas pelo canal Hispantv, com base em dados da Comissão Palestina de Resistência ao Muro e aos Assentamentos. Segundo o órgão, cinco colonos invadiram a casa de um agricultor palestino durante a noite de terça-feira (23), lançando bombas de gás lacrimogêneo no interior da residência após quebrarem janelas.

De acordo com Amir Davud, chefe da comissão e responsável por documentar episódios de violência israelense na Cisjordânia ocupada, os agressores estavam vestidos com roupas pretas, usavam capuzes e portavam cassetetes, além de artefatos de gás. Imagens captadas por câmeras de segurança e divulgadas pela comissão mostram o momento em que os colonos entraram furtivamente na propriedade, destruíram partes do imóvel e lançaram o gás dentro da casa.

O é parte de um padrão sistemático e contínuo de violência de colonos contra civis palestinos, suas propriedades e seus meios de subsistência, realizada com total impunidade sob a proteção da ocupação israelense.