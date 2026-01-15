Departamento de Segurança dos EUA confirma que imigrante foi baleado por agente

247 - O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS, na sigla em inglês) confirmou que um agente do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) atirou na perna de um imigrante sem documentação por tentar agredir de forma violenta o policial ao resistir à prisão. O relato foi publicado na TeleSUR.

O episódio ocorreu no centro de Minneapolis, no estado de Minnesota. Foi na mesma cidade onde, uma semana antes, um agente do ICE matou a tiros um homem identificado como Renne Good, 37 anos. Ele nasceu nos EUA.

“Temendo por sua vida e segurança ao ser atacado por três indivíduos, o agente efetuou disparos defensivos para proteger sua própria vida. O alvo inicial foi ferido na perna”, informou o Departamento de Segurança Interna.

O governo Donald Trump aumentou as operações de prisão e deportação. Em dez dias neste começo de ano, quatro pessoas morreram enquanto estavam sob a custódia do ICE dos EUA.