      Departamento de Segurança dos EUA confirma que imigrante foi baleado por agente

      O episódio ocorreu no centro de Minneapolis, no estado de Minnesota

      Agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) montam guarda após uma motorista ter sido assassinada em Mineápolis - 07/01/2026 (Foto: REUTERS/Tim Evans)

      247 - O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS, na sigla em inglês) confirmou que um agente do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) atirou na perna de um imigrante sem documentação por tentar agredir de forma violenta o policial ao resistir à prisão. O relato foi publicado na TeleSUR.

      O episódio ocorreu no centro de Minneapolis, no estado de Minnesota. Foi na mesma cidade onde, uma semana antes, um agente do ICE matou a tiros um homem identificado como Renne Good, 37 anos. Ele nasceu nos EUA.

      “Temendo por sua vida e segurança ao ser atacado por três indivíduos, o agente efetuou disparos defensivos para proteger sua própria vida. O alvo inicial foi ferido na perna”, informou o Departamento de Segurança Interna.

      O governo Donald Trump aumentou as operações de prisão e deportação. Em dez dias neste começo de ano, quatro pessoas morreram enquanto estavam sob a custódia do ICE dos EUA.

