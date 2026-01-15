Trump ameaça acionar Forças Armadas contra protestos em Minnesota

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a elevar o tom ao comentar a escalada de tensões em Minnesota, onde a presença de agentes federais de imigração desencadeou protestos e confrontos diários na maior cidade do estado. Em meio ao agravamento do cenário, Trump afirmou que pode recorrer a uma legislação que autoriza o uso de tropas em território nacional.

As informações foram divulgadas pela agência Reuters, que relata que a ameaça foi feita publicamente nesta quinta-feira (15), após dias de conflitos em Minneapolis envolvendo agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) e manifestantes contrários às operações migratórias.

Em uma publicação na rede Truth Social, Trump afirmou que adotará medidas extremas caso autoridades locais não contenham os protestos. “Se os políticos corruptos de Minnesota não obedecerem à lei e pararem os agitadores profissionais e insurreicionistas de atacarem os patriotas do I.C.E., que estão apenas tentando fazer seu trabalho, eu instaurarei o ATO DE INSURREIÇÃO”, escreveu o presidente dos Estados Unidos, em referência direta à possibilidade de acionar o Ato de Insurreição.

A declaração ocorre após um episódio ocorrido na quarta-feira (14), quando um agente de imigração dos Estados Unidos atirou contra um homem venezuelano que fugia de uma abordagem de trânsito em Minneapolis. O caso aconteceu uma semana depois da morte a tiros de uma cidadã norte-americana durante outra ação policial, o que ampliou a tensão na cidade.

Segundo o Departamento de Segurança Interna (DHS), responsável pela ofensiva migratória do governo Trump, o agente federal foi atacado durante a ocorrência. De acordo com o órgão, duas pessoas teriam agredido o oficial com um cabo de vassoura e uma pá de neve enquanto ele lutava com o venezuelano, que, segundo o DHS, estava em situação irregular no país.

O Ato de Insurreição é uma lei dos Estados Unidos que concede ao presidente poderes para mobilizar as Forças Armadas em solo nacional, em situações de grave perturbação da ordem, permitindo o emprego militar para conter distúrbios civis quando autoridades estaduais não conseguem ou não querem agir.