Deputados da França aprovam resolução contra acordo Mercosul-UE

RFI - A Assembleia Nacional da França adotou na quinta-feira (27) uma resolução não vinculativa pedindo que o governo se oponha ao acordo de livre comércio entre a União Europeia (UE) e o Mercosul. A iniciativa é realizada antes de votações cruciais pelo bloco europeu a partir de dezembro.

O texto, apresentado pelo partido da esquerda radical França Insubmissa (LFI), sugere que Executivo forme uma minoria de bloqueio no Conselho da UE e acione o Tribunal de Justiça Europeu para verificar a conformidade do acordo.

A medida recebeu um apoio quase unânime dos deputados, com 244 a favor e apenas um contra. A única deputada que se opôs indicou posteriormente que havia cometido um erro e que é a favor da resolução.

“É uma escolha de civilização”, definiu o deputado Matthias Tavel (LFI), ao denunciar um texto “mortífero” para a agricultura e o clima, que será submetido à votação dos Estados-membros antes de 20 de dezembro. “Vamos exercer pressão máxima sobre Emmanuel Macron”, convocou.

O ministro francês encarregado de assuntos europeus, Benjamin Haddad, reiterou que “o acordo tal como concluído em 2024 não é aceitável em sua forma atual”. Ele também celebrou a obtenção, em outubro, de um reforço das cláusulas de salvaguarda da Comissão Europeia, “um ganho concreto da França na pressão que exercemos sobre as instituições europeias”.