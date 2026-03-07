Dias após ataques ao Irã, Trump recebe líderes latino-americanos para formar coalizão anticartel

Por Nandita Bose e Sarah Morland e David Brunnstrom

MIAMI, FLÓRIDA, 7 Mar (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu líderes latino-americanos na Flórida neste sábado para anunciar a formação de uma coalizão militar contra os cartéis de drogas, alinhada ao argumento que ele vem defendendo ao longo de seu segundo mandato.

Trump citou os cartéis de drogas como um dos principais motivos para aumentar o envolvimento de seu governo na América Latina, pressionando a Venezuela nos últimos meses e capturando o presidente venezuelano Nicolás Maduro em janeiro.

Pelo menos uma dúzia de líderes da América Central, da América do Sul e do Caribe participaram da cúpula "Escudo das Américas" convocada por Trump, que assinou uma proclamação lançando a coalizão.

"É uma ótima parte do mundo, mas para preencher esse tremendo potencial, devemos destruir o controle dos cartéis e gangues criminosas e organizações horríveis dirigidas por, em alguns casos, animais absolutos e realmente libertar nosso povo", disse Trump.

Kristi Noem será a enviada especial para o "Escudo das Américas", publicou Trump na quinta-feira. Noem foi secretária de Segurança Interna até que Trump a destituiu do cargo esta semana, após críticas crescentes do Congresso.

A reunião de sábado dá a Trump a chance de projetar força mais perto de casa, mesmo quando o conflito no Oriente Médio leva a consequências que ele pode não controlar totalmente, como o aumento dos preços do petróleo e do gás.

Mas o governo Trump também tem procurado maneiras de combater a crescente influência chinesa na região.

A cúpula de sábado ocorreu enquanto Trump se prepara para as conversações com o presidente chinês Xi Jinping em Pequim, no final de março. O governo Trump espera aproximar a América Latina de Washington após anos de crescimento do comércio, empréstimos e investimentos em infraestrutura chineses na região.

A cúpula reúne líderes conservadores alinhados com Trump sobre segurança, migração e economia.

ALIADOS DE DIREITA PARTICIPAM DA CÚPULA

Entre os participantes estão o presidente argentino, Javier Milei, o presidente eleito do Chile, José Antonio Kast, e o presidente salvadorenho, Nayib Bukele, cuja repressão às gangues, criticada por grupos de direitos humanos, tornou-se um modelo para parte da direita latino-americana.

Políticos de toda a região visitaram a ampla "mega-prisão" de Bukele, onde os Estados Unidos, no ano passado, deportaram mais de 200 venezuelanos sem julgamento.

Também se juntaram ao encontro o presidente hondurenho Nasry Asfura, que venceu por pouco uma eleição disputada com o apoio de Trump, e o presidente equatoriano Daniel Noboa, que ecoou partes da agenda econômica de Trump e recentemente anunciou operações conjuntas com os EUA em uma repressão militar ao tráfico de drogas.

Muitos dos líderes compartilham a visão linha-dura de Trump em relação ao crime e à migração, favorecendo a repressão em detrimento de ajustes sociais mais profundos e os negócios privados em detrimento do Estado. Sua ascensão reflete uma guinada mais ampla à direita em partes da América Latina, em um momento em que a região é atraída em direções opostas por Washington e Pequim.

COMBATENDO A CRESCENTE INFLUÊNCIA REGIONAL DA CHINA

Ryan Berg, que dirige o Programa das Américas no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, disse que o comércio da China com a região atingiu um recorde de US$518 bilhões em 2024, com Pequim emprestando mais de US$120 bilhões a governos do Hemisfério Ocidental.

O envolvimento cada vez maior da China na América Latina -- desde estações de rastreamento por satélite na Argentina e um porto no Peru até o apoio econômico à Venezuela -- tem irritado as sucessivas administrações dos EUA.

A China expandiu seu alcance por meio de comércio, empréstimos e infraestrutura, enquanto o governo Trump pressionou os governos da região a restringir o papel de Pequim em portos, projetos de energia e outros ativos estratégicos.

(Reportagens de Nandita Bose em Miami, Flórida, David Brunnstrom em Washington e Sarah Morland na Cidade do México; reportagens adicionais de Simon Lewis em Washington e Natalia Siniawski na Cidade do México)