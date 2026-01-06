Dinamarca alerta para risco geopolítico e diz que ameaça de Trump sobre Groenlândia deve ser levada a sério

247 - A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, afirmou que as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a intenção de anexar a Groenlândia devem ser encaradas com seriedade. Segundo ela, apesar das reiteradas manifestações de Washington, a posição do território autônomo dinamarquês permanece clara: não há interesse em integrar os EUA.

Reportagem do Valor Econômico destaca as preocupações do governo dinamarquês após recentes movimentos geopolíticos envolvendo os Estados Unidos. O tema ganhou novo peso depois que uma operação militar norte-americana resultou no sequestro do presidente da Venezuela, reacendendo em Copenhague temores de que a Groenlândia possa enfrentar pressões semelhantes no futuro.Donald Trump voltou a defender publicamente a incorporação da Groenlândia ao território norte-americano.

Em entrevista à revista The Atlantic, no domingo (4), ele afirmou: "Nós precisamos da Groenlândia, com certeza. Precisamos dela para a defesa". Já falando a jornalistas a bordo do Air Force One, Trump disse que pretende retomar o assunto nas próximas semanas.Em entrevista à emissora pública dinamarquesa DR, Mette Frederiksen foi enfática ao comentar as falas do líder norte-americano. "Infelizmente, acho que o presidente norte-americano deve ser levado a sério quando diz que quer a Groenlândia", declarou. Em seguida, reforçou a posição oficial do país: "Deixei bem clara a posição do Reino da Dinamarca, e a Groenlândia tem dito repetidamente que não quer fazer parte dos EUA".