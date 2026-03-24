247 - O representante permanente da Rússia nas Nações Unidas, Vasily Nebenzya, fez duras críticas ao presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU. Segundo o diplomata, o líder ucraniano estaria mais preocupado em demonstrar utilidade aos países ocidentais do que em priorizar os interesses da própria população.

De acordo com informações divulgadas pela agência estatal russa TASS, Nebenzya afirmou que Zelensky tem buscado se posicionar em conflitos internacionais fora da Ucrânia, inclusive no Oriente Médio, como forma de reforçar seu papel junto aos aliados ocidentais.

Durante sua intervenção, o diplomata russo declarou: "Zelensky imediatamente começou a reclamar e a oferecer sua ajuda, relatando como estava enviando especialistas militares ucranianos e equipes de drones a milhares de quilômetros de distância para proteger bases de outros países e participar de conflitos alheios. Em vez de cuidar de seu próprio país e povo, ele está tentando a todo custo lembrar aos curadores ocidentais de sua utilidade".

A fala foi apresentada no contexto de debates sobre segurança internacional no Conselho de Segurança, em meio ao prolongamento do conflito na Ucrânia e à crescente participação indireta de diferentes atores globais em disputas regionais. As declarações refletem a posição do governo russo, que tem criticado a atuação de Kiev em arenas internacionais além de suas fronteiras.