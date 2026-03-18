Guerra de Trump contra o Irã deixa Ucrânia sem mísseis, diz Zelensky

247 - A Ucrânia pode enfrentar uma escassez crítica de mísseis utilizados na defesa contra ações militares russas, em meio à intensificação do conflito no Oriente Médio, segundo declarou o presidente Volodymyr Zelensky. Em entrevista à BBC, o líder ucraniano apontou que a nova frente de guerra tende a desviar recursos militares estratégicos, impactando diretamente a capacidade de resistência de Kiev. .

De acordo com Zelensky, o cenário internacional favorece os interesses do presidente russo, Vladimir Putin, ao prolongar o conflito no Oriente Médio. “Para Putin, uma guerra longa no Oriente Médio é uma vantagem. Isso eleva os preços da energia e esgota os estoques de defesa aérea”, afirmou. Ele acrescentou que, para a Ucrânia, o efeito é oposto: “para nós, significa um esgotamento de recursos".

Impacto na defesa aérea ucraniana

O presidente destacou que a produção de armamentos pelos Estados Unidos não é suficiente para atender simultaneamente às demandas de diferentes conflitos. Segundo ele, os EUA fabricam entre 60 e 65 mísseis por mês, totalizando cerca de 700 a 800 por ano — volume que, de acordo com sua avaliação, equivale ao utilizado em apenas um dia de combates no Oriente Médio.

Zelensky alertou que haverá, “definitivamente”, falta de mísseis do sistema Patriot, considerado essencial para proteger o território ucraniano contra ataques aéreos russos. “A questão agora é quando os estoques no Oriente Médio vão se esgotar”, disse.

Negociações de paz sob pressão

O líder ucraniano também expressou preocupação com o impacto da nova guerra sobre as negociações de paz com Moscou. Ele afirmou ter um “pressentimento muito ruim” em relação ao avanço das tratativas, que estariam sendo constantemente adiadas. “Há um único motivo: a guerra no Irã”, declarou.

Papel dos Estados Unidos

Zelensky comentou ainda a atuação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que, segundo ele, tem buscado assumir um papel de mediador no conflito entre Ucrânia e Rússia. Para o líder ucraniano, a estratégia da Casa Branca tem sido evitar confrontos diretos com Putin, mantendo canais de diálogo abertos. “Acho que Trump quer acabar com esta guerra, mas escolheu um caminho de negociação mais cauteloso”, avaliou Zelensky.