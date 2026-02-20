247 - A presidenta do Conselho da Federação Russa (câmara alta), Valentina Matviyenko, afirmou que o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, atua para inviabilizar as negociações de paz no conflito com a Rússia. Segundo a senadora, o líder ucraniano conta com o respaldo de autoridades europeias ao adotar posições que, em sua avaliação, dificultam uma solução diplomática.

Em declaração à agência TASS, Matviyenko comentou informações sobre o envio à União Europeia de uma lista de exigências dirigidas à Rússia no contexto da guerra na Ucrânia. Para a parlamentar, as propostas apresentadas por autoridades europeias seriam marcadas por hostilidade contra Moscou e comprometeriam qualquer tentativa de alcançar um entendimento estável.

De acordo com Matviyenko, as demandas são “russófobas” e “absurdas”, além de, segundo ela, minarem diretamente os esforços voltados a uma paz duradoura. A presidenta do Conselho da Federação Russa avaliou que a postura adotada nas tratativas internacionais evidencia uma tentativa deliberada de bloquear avanços diplomáticos.

“Isso parece uma sabotagem direta e deliberada do processo de paz. E Zelensky, apoiado por eles, está cada vez mais sabotando o próprio processo de paz. De que outra forma se pode interpretar o fato de que, durante as negociações em Genebra, ele rejeita publicamente e veementemente qualquer base substancial para um acordo de paz? Ele está, na prática, impedindo que seus representantes trabalhem. Não é a primeira vez que isso acontece”, declarou Matviyenko à TASS.