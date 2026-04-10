Drone militar estadunidense de R$ 1 bilhão desaparece após emitir alerta durante voo sobre o Estreito de Ormuz

247 - Um drone de vigilância da Marinha dos Estados Unidos, que pode chegar a custar US$ 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão), desapareceu na quinta-feira (9) após emitir um alerta de emergência durante voo sobre o Estreito de Ormuz. A aeronave, modelo MQ-4C Triton, havia concluído uma missão de monitoramento antes de perder altitude rapidamente e desaparecer dos radares. As informações são do jornal O Globo.

De acordo com os dados disponíveis, o equipamento havia realizado cerca de três horas de vigilância no Golfo Pérsico e na região do estreito. Em seguida, iniciou o retorno à base, localizada na Estação Aérea Naval de Sigonella, na Itália.

Registros do sistema de rastreamento aéreo Flightradar24 indicam que o drone alterou levemente sua rota em direção ao Irã no momento em que transmitiu o código 7700, utilizado para emergências gerais. Logo depois, iniciou uma descida abrupta até desaparecer.

Ainda não há confirmação sobre o destino da aeronave. Não se sabe se o drone caiu ou se foi abatido, hipótese que não possui precedentes registrados para esse modelo. O incidente ocorreu dois dias após Estados Unidos e Irã anunciarem um acordo de cessar-fogo, que incluiu a reabertura do Estreito de Ormuz para o tráfego marítimo.

Capacidades do equipamento

Desenvolvido pela empresa Northrop Grumman, o MQ-4C Triton é projetado para missões estratégicas de vigilância de longa duração, especialmente em áreas sensíveis, como rotas marítimas. O modelo pode operar por mais de 24 horas consecutivas a altitudes superiores a 15 mil metros, com alcance aproximado de 13,7 mil quilômetros.

A aeronave também atua em conjunto com o modelo P-8A Poseidon, sendo utilizada como plataforma de observação em grande altitude. Até 2025, a Marinha dos Estados Unidos contava com cerca de 20 unidades do Triton, com previsão de ampliação da frota.