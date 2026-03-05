Drones baratos do Irã pressionam estoques de mísseis dos EUA e aliados

247 - O uso crescente de drones de baixo custo pelo Irã tem criado um novo desafio estratégico para os Estados Unidos e seus aliados, ao forçar o emprego de mísseis interceptores muito mais caros para neutralizar essas aeronaves não tripuladas.

Especialistas apontam que essa dinâmica gera um desequilíbrio econômico no campo militar, elevando significativamente os custos de defesa das potências ocidentais.

A análise foi destacada em reportagem do The New York Times, citada pela agência russa TASS, que aponta preocupações crescentes em Washington sobre a possibilidade de os estoques de mísseis interceptores se esgotarem caso o atual ritmo de confrontos e interceptações continue.

De acordo com o jornal, a estratégia baseada em drones de baixo custo permite ao Irã impor pressão financeira significativa aos sistemas de defesa aérea adversários. Isso ocorre porque cada interceptação exige o uso de armamentos sofisticados e caros.

Arthur Erickson, diretor-executivo e cofundador da fabricante de drones Hylio, explicou a disparidade econômica envolvida no processo. Segundo ele, o custo para derrubar um drone pode ser muito superior ao valor necessário para colocá-lo em operação.

“Com certeza, abater um drone é mais caro do que colocá-lo no ar. É um jogo de dinheiro. A relação custo-benefício por disparo, por interceptação, é, na melhor das hipóteses, de 10 para 1. Mas pode ser algo em torno de 60 ou 70 para 1 em termos de custo, a favor do Irã”, afirmou Erickson, citado pelo jornal.

O cenário tem alimentado preocupações sobre a capacidade de defesa de Washington e de seus parceiros caso o uso de drones continue a se expandir. Autoridades e analistas temem que a dependência de interceptores caros leve à rápida redução dos estoques disponíveis para proteger bases, instalações estratégicas e aliados na região.

Especialistas também têm comparado a situação ao que ocorreu no conflito na Ucrânia. Naquele cenário, segundo analistas citados na reportagem, os aliados ocidentais enfrentaram dificuldades para fornecer sistemas de defesa aérea em quantidade suficiente para responder às ameaças no campo de batalha.

Um relatório do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), citado pelo The New York Times, indica que os Estados Unidos adquiriram recentemente interceptores em quantidades relativamente pequenas — centenas de unidades, e não milhares. A limitação na produção e aquisição desses sistemas pode se tornar um fator crítico diante do aumento da demanda.

Embora novos contratos tenham sido firmados para ampliar a produção de mísseis interceptores, especialistas avaliam que a indústria de defesa precisará de vários anos para expandir a capacidade industrial necessária. Até que as fábricas consigam aumentar significativamente a produção, a pressão sobre os estoques existentes tende a permanecer elevada em meio ao cenário de tensões e conflitos armados.