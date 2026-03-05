Irã aumenta resistência à agressão e lança nova onda de ataques contra Israel

247 - O Irã lançou uma nova onda de mísseis contra Israel elevou o nível da resistência contra a agressão militar na madrugada desta quinta-feira (5), obrigando milhões de israelenses a se refugiarem em abrigos antiaéreos após o acionamento de sirenes em diversas regiões do país.

O episódio ocorre enquanto a guerra deflagrada pelos EUA e Israel entra no sexto dia de escalada militar.Segundo informações da Reuters, o ataque aconteceu poucas horas depois de o Senado dos Estados Unidos bloquear uma tentativa de suspender os ataques da força aérea americana contra o Irã.

A decisão preservou amplos poderes militares do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para conduzir a ofensiva.Em Washington, senadores republicanos votaram contra uma moção que buscava interromper os ataques aéreos e exigir autorização formal do Congresso para a continuidade das operações militares. A votação terminou 53 a 47 contra o avanço da resolução, refletindo em grande parte a divisão partidária: quase todos os republicanos votaram contra a medida e quase todos os democratas votaram a favor.

Com o resultado, o presidente Donald Trump permanece com ampla margem de manobra para conduzir as operações militares, em um cenário em que o conflito já começa a se expandir para diferentes áreas do Oriente Médio.