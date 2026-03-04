Irã afirma ter atacado Ministério da Defesa de Israel e aeroporto Ben-Gurion

247 - O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (CGRI) informou nesta quarta-feira (4) que forças iranianas realizaram ataques contra o edifício do Ministério da Defesa de Israel e o Aeroporto Internacional Ben-Gurion, ambos localizados na área metropolitana de Tel Aviv.

De acordo com informações divulgadas pela RT, o comunicado oficial do CGRI afirma que os ataques foram realizados com o uso de mísseis hipersônicos e drones, que teriam superado o sistema de defesa antibalística THAAD — considerado o mais caro do mundo — para atingir o que classificou como “objetivos estratégicos” israelenses.

Segundo o comunicado, as forças iranianas afirmam ter destruído mais de sete radares descritos como “ultra-avançados”. Ainda de acordo com a nota, essa ação teria deixado Estados Unidos e Israel “cegos”.

O CGRI também declarou que instalações militares israelenses estariam operando dentro de áreas civis. No comunicado, a corporação afirmou: “As covardes forças militares e as instalações do regime ocultam-se no âmbito público e civil, mas a descoberta e os ataques contra os agressores continuarão e serão destruídos com força.”