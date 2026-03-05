Irã diz que está preparado para uma guerra prolongada

247 - Um general das Forças Armadas do Irã afirmou que o país pretende manter a resistência até alcançar seus objetivos estratégicos e impor derrotas significativas aos Estados Unidos. A declaração foi feita por Kioumars Heydari, vice-comandante do Quartel-General Central Khatam al-Anbia.

Segundo informações divulgadas pela agência de notícias Tasnim, Heydari afirmou que o tempo de duração do conflito não é um fator determinante para Teerã e que o país está preparado para uma guerra prolongada.

De acordo com o militar iraniano, o país possui experiência histórica em conflitos de longa duração, fazendo referência à guerra travada contra o Iraque na década de 1980.

“Não importa para nós quantos dias esta guerra dure”, declarou Heydari.

O general também reiterou que o Irã pretende seguir com as operações até alcançar seus objetivos estratégicos no confronto atual e responsabilizar os adversários pela agressão.

“Nós já vivemos uma guerra de oito anos e vamos encerrar esta guerra somente quando tivermos alcançado nossos objetivos e feito o inimigo se arrepender e se desesperar por seu ato vergonhoso”, afirmou.

As declarações reforçam o tom de firmeza adotado por autoridades militares iranianas em meio às tensões envolvendo o país e os Estados Unidos, indicando que Teerã não pretende recuar enquanto não considerar que suas metas foram atingidas.