Irã diz que está preparado para uma guerra prolongada
General iraniano afirma que duração do conflito não é prioridade e promete continuar ofensiva até impor “pesados golpes” aos Estados Unidos
247 - Um general das Forças Armadas do Irã afirmou que o país pretende manter a resistência até alcançar seus objetivos estratégicos e impor derrotas significativas aos Estados Unidos. A declaração foi feita por Kioumars Heydari, vice-comandante do Quartel-General Central Khatam al-Anbia.
Segundo informações divulgadas pela agência de notícias Tasnim, Heydari afirmou que o tempo de duração do conflito não é um fator determinante para Teerã e que o país está preparado para uma guerra prolongada.
De acordo com o militar iraniano, o país possui experiência histórica em conflitos de longa duração, fazendo referência à guerra travada contra o Iraque na década de 1980.
“Não importa para nós quantos dias esta guerra dure”, declarou Heydari.
O general também reiterou que o Irã pretende seguir com as operações até alcançar seus objetivos estratégicos no confronto atual e responsabilizar os adversários pela agressão.
“Nós já vivemos uma guerra de oito anos e vamos encerrar esta guerra somente quando tivermos alcançado nossos objetivos e feito o inimigo se arrepender e se desesperar por seu ato vergonhoso”, afirmou.
As declarações reforçam o tom de firmeza adotado por autoridades militares iranianas em meio às tensões envolvendo o país e os Estados Unidos, indicando que Teerã não pretende recuar enquanto não considerar que suas metas foram atingidas.