Economia do Japão tem recuperação frágil no 4º trimestre e pressiona governo Takaichi

TÓQUIO, 16 de fevereiro (Reuters) - A economia japonesa apresentou um crescimento modesto no quarto trimestre, ficando significativamente aquém das expectativas do mercado, em um teste crucial para o governo da primeira-ministra Sanae Takaichi, à medida que a pressão do custo de vida afeta a confiança e a demanda interna.

Logo após uma vitória eleitoral expressiva, o governo de Takaichi está se preparando para aumentar os investimentos por meio de gastos públicos direcionados, visando impulsionar o consumo e revitalizar o crescimento econômico.

Os dados de segunda-feira destacam o desafio que os formuladores de políticas enfrentam em um momento em que o Banco do Japão reiterou seu compromisso de continuar aumentando as taxas de juros e normalizar as condições monetárias após anos de custos de empréstimo ultrabaixos em meio à inflação persistente e um iene fraco.

"Os esforços do primeiro-ministro Takaichi para reativar a economia por meio de uma política fiscal mais flexível parecem proféticos", disse Marcel Thieliant, chefe da região Ásia-Pacífico da Capital Economics.

O Produto Interno Bruto (PIB) da quarta maior economia do mundo cresceu 0,2% em termos anualizados no trimestre de outubro a dezembro, segundo dados do governo, bem abaixo da estimativa mediana de 1,6% apontada em pesquisa da Reuters. A economia mal conseguiu se recuperar da contração revisada de 2,6% registrada no trimestre anterior.

A leitura representa um aumento trimestral de 0,1%, também inferior à estimativa mediana de um aumento de 0,4%.

"Isso demonstra que o ritmo de recuperação da economia não é muito forte", disse o economista Kazutaka Maeda, do Instituto de Pesquisa Meiji Yasuda. "Consumo, investimentos e exportações – áreas que esperávamos que impulsionassem a economia – simplesmente não foram tão fortes quanto prevíamos."

O ritmo surpreendentemente lento manterá os investidores em alerta para a promessa de campanha de Takaichi de suspender o imposto sobre o consumo, uma questão que gerou turbulência nos mercados japoneses, preocupados com o desequilíbrio fiscal em uma nação com a maior dívida pública do mundo desenvolvido.

"Na verdade, a atividade econômica lenta aumenta as chances de que Takaichi não apenas siga em frente com a suspensão do imposto sobre vendas de alimentos, mas também aprove um orçamento suplementar durante o primeiro semestre do ano fiscal, que começa em abril, em vez de esperar até o final do ano", disse Thieliant, da Capital Economics.

As ações japonesas oscilaram após a divulgação dos dados do PIB, enquanto os títulos apresentaram desempenho fraco.

Aumentos de tarifas mais lentos?

Analistas projetam que o Japão continuará a se expandir em ritmo gradual este ano, embora o fraco resultado do quarto trimestre sugira que a economia possa ter dificuldades para atingir seu pleno potencial.

"A capacidade da economia de alcançar um crescimento sustentável depende, de fato, de os salários reais conseguirem retornar firmemente a um crescimento positivo", afirmou Shinichiro Kobayashi, economista-chefe da Mitsubishi UFJ Research and Consulting.

Uma pesquisa realizada este mês pelo Centro Japonês de Pesquisa Econômica mostrou que 38 economistas previram um crescimento médio anualizado do PIB de 1,04% no primeiro trimestre e de 1,12% no segundo trimestre.

Economistas afirmam que o último relatório do PIB provavelmente não afetará as decisões de política monetária do Banco do Japão, mas a vitória histórica de Takaichi nas eleições aumentou a atenção do mercado sobre se a premiê, de postura mais flexível, renovará seus apelos para que as taxas de juros sejam mantidas baixas.

"Embora o PIB tenha apresentado crescimento positivo desta vez, o ritmo foi fraco e, com a necessidade de avaliar o impacto do aumento da taxa de juros em dezembro, a probabilidade de um novo aumento no curto prazo parece ter diminuído", disse Takeshi Minami, economista-chefe do Instituto de Pesquisa Norinchukin.

A dinâmica da inflação no país evidenciou as tensões políticas entre o governo e o banco central.

Kobayashi, da Mitsubishi UFJ, por exemplo, espera que o banco central priorize o controle da inflação.

"Em vez de causar uma estagnação na economia, o foco do Banco do Japão provavelmente será em como conter a inflação", disse ele.

O consumo privado, que representa mais da metade da produção econômica, aumentou 0,1% no período de outubro a dezembro, em linha com as estimativas de mercado.

O índice arrefeceu em relação ao aumento de 0,4% no trimestre anterior, indicando que os custos persistentemente elevados dos alimentos continuam a representar um entrave para os gastos das famílias.

FATOR TRUMP

Os gastos de capital, um fator-chave para o crescimento impulsionado pela demanda privada, também aumentaram a um ritmo lento de 0,2% no quarto trimestre, em comparação com um aumento de 0,8% na pesquisa da Reuters.

Sem dúvida, historicamente, o investimento de capital tem sido um conjunto de dados volátil e revisões futuras podem indicar que a economia manterá um ritmo mais acelerado em 2026 do que as estimativas iniciais sugerem.

Isso ainda deixa a economia com muito a recuperar, especialmente porque seu principal setor industrial está lutando para se adaptar a uma administração protecionista dos EUA sob o comando do presidente Donald Trump.

De fato, a demanda externa líquida, ou seja, exportações menos importações, não contribuiu em nada para o crescimento do quarto trimestre, em comparação com uma redução de 0,3 ponto percentual no período de julho a setembro.

As exportações registraram uma queda mais moderada depois que os EUA formalizaram uma tarifa base de 15% sobre quase todas as importações japonesas, abaixo dos 27,5% sobre automóveis e da ameaça inicial de 25% sobre a maioria dos outros produtos.

"O impacto das tarifas parece ter atingido o pico entre julho e setembro, mas, a julgar pelos resultados mais recentes, existe pelo menos alguma possibilidade de que as empresas continuem a adotar uma postura um tanto cautelosa no futuro", disse Maeda, da Meiji Yasuda.

Reportagem de Makiko Yamazaki e Chang-Ran Kim; Edição de Sam Holmes e Shri Navaratnam