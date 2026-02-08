Eleição no Japão consolida maioria governista e fortalece Sanae Takaichi, aliada de Trump, no Parlamento

247 - O Partido Liberal Democrata (PLD), liderado pela primeira-ministra Sanae Takaichi, conquistou pelo menos dois terços das cadeiras do Parlamento japonês nas eleições antecipadas realizadas neste domingo (8), segundo projeções divulgadas pela emissora pública NHK. As informações foram publicadas na Reuters.

De acordo com a apuração preliminar, o PLD obteve sozinho 271 assentos na Câmara dos Representantes, que tem 465 cadeiras no total, superando com folga a maioria absoluta de 261. Somado ao aliado de coalizão, o Nippon Ishin no Kai (Partido da Inovação do Japão), o bloco governista deve ultrapassar com conforto a marca necessária para controlar a agenda legislativa.

As urnas foram fechadas às 20h no horário local e, em menos de duas horas, o partido de Takaichi já havia superado os 233 assentos, confirmando a tendência indicada pelas pesquisas de boca de urna divulgadas logo após o encerramento da votação. A projeção da NHK aponta que o PLD deve terminar a eleição com algo entre 274 e 328 cadeiras, enquanto a coalizão governista pode alcançar entre 302 e 366 parlamentares.

Com essa margem, considerada estratégica no sistema político japonês, Takaichi ganha fôlego para avançar em pautas centrais do governo, reduzir resistências no Legislativo e consolidar sua liderança após um período recente de instabilidade política no país, que teve cinco primeiros-ministros em cinco anos.

As eleições foram convocadas de forma antecipada depois que a premiê dissolveu o Parlamento em 19 de janeiro, numa tentativa de transformar sua popularidade em uma base mais sólida de apoio legislativo. O processo eleitoral foi o mais curto desde o fim da Segunda Guerra Mundial, com apenas 16 dias entre a dissolução da Câmara e o dia da votação.

Primeira mulher a chefiar o governo japonês, Sanae Takaichi, de 64 anos, assumiu o cargo em outubro e, apesar de suas posições conservadoras, tornou-se um fenômeno nas redes sociais, especialmente entre eleitores mais jovens. Entre esse público, surgiu até uma tendência batizada de “sanakatsu”, algo como “mania por Sanae”, que impulsionou a procura por objetos usados pela premiê, como bolsas e até uma caneta rosa com a qual costuma fazer anotações no Parlamento.

No cenário internacional, Takaichi também se beneficiou do apoio público do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que reforçou sua posição como favorita durante a campanha. Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que a premiê é uma líder “forte, poderosa e sábia” e declarou “apoio total e absoluto” à chefe de governo japonesa.

Trump ainda disse estar ansioso para recebê-la na Casa Branca em 19 de março e destacou a importância das negociações comerciais e da cooperação em segurança entre os dois países. Após a divulgação dos primeiros resultados, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, também elogiou a premiê em entrevista à Fox News.

“Ela é uma grande aliada, tem uma ótima relação com o presidente”, disse Bessent, ao programa Sunday Morning Futures. “E quando o Japão está forte, os Estados Unidos estão fortes na Ásia.”

Até a última atualização, o resultado final ainda não havia sido oficialmente consolidado, mas as projeções indicam uma vitória ampla da coalizão governista, capaz de redesenhar o equilíbrio de forças no Parlamento e dar a Takaichi uma das maiores maiorias legislativas dos últimos anos no Japão.