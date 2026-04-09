Em conversa com chanceler iraniano, Lavrov saúda acordo de cessar-fogo entre Irã e EUA

247 - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, conversou por telefone nesta quinta-feira (9) com o chanceler iraniano, Abbas Araghchi. Lavrov manifestou apoio ao acordo de cessar-fogo de duas semanas firmado entre o Irã e os Estados Unidos. As informações são da RT Brasil.

Segundo o chanceler russo, Moscou recebeu de forma positiva o entendimento alcançado entre as partes. Lavrov afirmou que a Rússia "entende que os acordos de cessar-fogo têm uma dimensão regional".

De acordo com o ministro, o alcance do acordo não se limita aos dois países diretamente envolvidos. Ele indicou que as medidas também se estendem ao Líbano, conforme anunciado por mediadores do Paquistão.

A chancelaria russa afirmou ainda que espera que as próximas negociações em Islamabad sejam bem-sucedidas e declarou estar pronta para "contribuir para a busca de soluções que superem as consequências da agressão não provocada dos Estados Unidos e de Israel contra a República Islâmica do Irã".