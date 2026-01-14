Em meio a ameaças dos EUA, Alemanha enviará soldados à Groenlândia em missão de segurança

BERLIM, 14 de janeiro (Reuters) - A Alemanha enviará 13 soldados à Groenlândia nesta quinta-feira como parte de uma missão de reconhecimento conjunta com outras nações europeias, informaram nesta quarta-feira o governo e o Ministério da Defesa alemães, após exigências do presidente Donald Trump para que Washington assuma o controle da ilha.

A missão, que ocorre a pedido da Dinamarca, decorrerá de quinta a sábado, com o objetivo de explorar possíveis contribuições militares para reforçar a segurança da região, segundo um comunicado do Ministério da Defesa.

Isso poderia incluir, por exemplo, a vigilância marítima, acrescentou.

Trump afirmou repetidamente nas últimas semanas que a Groenlândia, um território autônomo da Dinamarca com localização estratégica e rica em minerais, é vital para a segurança dos EUA e que os Estados Unidos devem controlá-la para impedir que a Rússia ou a China a ocupem.

Ele afirmou que todas as opções estão sobre a mesa para garantir o território, uma retórica que tensionou severamente as relações entre a Europa e os Estados Unidos.

Na manhã de quarta-feira, a Suécia e a Noruega anunciaram que enviariam militares para a ilha.

