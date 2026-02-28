Em meio à guerra deflagrada por EUA e Israel, Irã volta a negar busca por armas nucleares

247 - O governo do Irã voltou a negar que esteja desenvolvendo armas nucleares, rebatendo mais uma vez acusações feitas por Estados Unidos e Israel antes dos recentes ataques contra o país. As declarações oficiais reforçam a posição histórica de Teerã de que seu programa nuclear tem fins exclusivamente pacíficos.

Já na quinta-feira, o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, rejeitou as declarações de Trump e afirmou que o país não pretende possuir armas nucleares. Segundo ele, Teerã não está em busca da bomba atômica, contrariando as acusações feitas pela Casa Branca.

A posição iraniana desmente as acusações dos EUA e de Israel.