Em meio a paralisação governamental, agentes de segurança trabalham sem salário em aeroportos dos EUA

247 - A paralisação parcial (“shutdown”, no termo em inglês) do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos entrou em vigor na madrugada de sábado (14) e já impacta a rotina de fiscalização de passageiros e bagagens nos principais aeroportos do país, informou a agência Associated Press. A reportagem mostrou que integrantes da Administração de Segurança de Transportes (TSA) estão trabalhando sem receber salário enquanto os legisladores não chegam a um acordo sobre o financiamento anual do Departamento de Segurança Interna (DHS).

Conforme relato da Associated Press, o financiamento para o DHS expirou à meia-noite de sábado (14), deixando em vigor apenas partes do governo que contam com recursos assegurados até 30 de setembro. A medida gerou incerteza na segurança dos aeroportos, ainda que o restante do sistema de transporte aéreo continue operando com normalidade.

O plano de contingência do DHS classifica cerca de 95% dos agentes da TSA como essenciais, obrigando-os a permanecer em serviço mesmo sem pagamento. A expectativa de autoridades é que, quanto mais prolongada a paralisação, maiores serão as filas nos postos de segurança dos aeroportos comerciais de todo o país, pressionando ainda mais o fluxo de viajantes.

Apesar da suspensão do financiamento ao DHS, os controladores de tráfego aéreo empregados pela Administração Federal de Aviação (FAA) seguem recebendo salários normalmente, o que, por ora, reduz o risco de cancelamentos massivos de voos. No entanto, nos episódios anteriores de “shutdown”, como em 2025, interrupções prolongadas no setor de transportes tendem a se acumular ao longo do tempo e gerar atrasos e cancelamentos significativos, registra a Associated Press.

Na paralisação do ano passado, ocorrida em 2025 e que durou 43 dias, a TSA chegou a fechar temporariamente dois postos de controle no Aeroporto Internacional da Filadélfia e o governo ordenou que todas as companhias aéreas comerciais reduzissem seus voos domésticos, segundo a AP.

O impasse atual entre a Casa Branca e legisladores democratas persiste justamente na Câmara e no Senado, onde os parlamentares afirmam que não aprovarão novo financiamento para o DHS sem a inclusão de restrições mais rígidas às operações federais de imigração. A exigência veio após o assassinato de Alex Pretti e Renee Good em Minneapolis em janeiro, episódio que impulsionou a demanda por mudanças nas políticas de fronteira e imigração, segundo os democratas.

Desde o início da semana passada, a negociação entre o governo e parlamentares não avançou, e o Congresso entrou em recesso de 10 dias sem consenso. Legisladores de ambas as casas foram entretanto avisados para retornarem antecipadamente caso um acordo para encerrar a paralisação seja alcançado.