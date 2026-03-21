Enviados de Trump levam ao Hamas plano para encerrar conflito com desarmamento

Reuters - O Conselho da Paz de Donald Trump apresentou ao Hamas uma proposta por escrito sobre como o grupo poderia depor suas armas, segundo duas fontes, uma medida que os militantes palestinos têm se recusado a tomar enquanto o presidente dos Estados Unidos avança com seu plano para o futuro de Gaza.

A proposta, relatada pela primeira vez pela NPR, foi apresentada ao Hamas durante reuniões no Cairo na semana passada, afirmou uma das fontes. As conversas contaram com as presenças de Nickolay Mladenov e Aryeh Lightstone, disseram as duas fontes familiarizadas com o assunto.

Mladenov é o enviado do Conselho da Paz nomeado por Trump para Gaza. Lightstone é assessor norte-americano do enviado especial de Trump, Steve Witkoff.

O plano de Trump para Gaza, com o qual Israel e o Hamas concordaram em outubro, prevê a retirada das tropas israelenses de Gaza e o início da reconstrução à medida que o Hamas abandona suas armas.

Mladenov disse na quinta-feira que esforços sérios estavam em andamento para levar alívio à Gaza, devastada pela guerra, com uma estrutura acordada pelos mediadores que poderia avançar na reconstrução do enclave, grande parte do qual está em ruínas.

"Agora está na mesa. Ela exige uma escolha clara: o desmantelamento total do Hamas e de todos os grupos armados, sem exceções e sem ressalvas. Nesta época de esperança, que os responsáveis façam a escolha certa para o povo palestino", disse Mladenov no X em uma postagem para o feriado muçulmano Eid al-Fitr.

Representantes do Hamas não estavam imediatamente disponíveis para comentar no sábado, segundo dia do feriado. As conversas sobre desarmamento foram suspensas no início da guerra dos EUA e Israel contra o Irã, que começou em 28 de fevereiro.

OFERTA DE ANISTIA PODE ESTAR NA MESA

Autoridades norte-americanas afirmaram que o Hamas, apoiado pelo Irã, poderia receber anistia em um acordo em que concordasse em entregar armamento pesado e armas leves, inclusive rifles.

Fontes próximas ao Hamas dizem que o grupo provavelmente se recusaria a entregar seus rifles por medo de ataques de milícias rivais em Gaza, algumas das quais têm apoio de Israel. O Hamas e seus rivais têm realizado ataques mortais uns contra os outros desde o cessar-fogo de outubro.

Uma das fontes declarou que muito dependerá do que for aceitável para Israel, que exige o desarmamento completo do grupo.

Algumas das principais autoridades do Hamas rejeitaram totalmente qualquer desarmamento nos últimos meses.

Israel não demonstrou nenhum sinal de retirada de suas tropas, que controlam cerca de metade do território de Gaza, com o Hamas mantendo um controle firme sobre a outra metade do enclave e seus dois milhões de habitantes, a maioria dos quais ficou desabrigada por dois anos de guerra devastadora.