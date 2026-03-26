Estadunidenses estão deixando de comer devido às agressões de Trump ao Irã, denuncia senador

247 - Os ataques lançados por Donald Trump contra o Irã já refletem diretamente na alimentação dos cidadãos estadunidenses, denunciou o líder da minoria democrata no Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, em postagem no X. Segundo ele, as agressões promovidas pelo presidente estão forçando o povo dos Estados Unidos a pular refeições, dificultando ainda mais a aquisição de alimentos. As informações são da RT Brasil.

Em seu comunicado, Schumer citou reportagem da CNN que aponta o forte aumento dos preços dos combustíveis, consequência do bloqueio do Estreito de Ormuz, como um fator que obriga famílias a reduzir gastos com alimentação. "Os americanos já estão pulando refeições devido à imprudente 'guerra de escolha' de Trump no Irã, e este é apenas mais um exemplo de como o caos que ele está causando está tornando mais difícil pagar pelos alimentos", afirmou.

O senador também criticou os cortes no Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP, na sigla em inglês), que oferece suporte alimentar a famílias de baixa renda. "À medida que os cortes cruéis de Trump no SNAP entrarem em vigor ao longo do próximo ano, as famílias de menor renda terão ainda mais dificuldade para alimentar seus filhos, enquanto os preços sobem", denunciou.

Intensificação do conflito no Oriente Médio

Na madrugada de sábado (28), Israel e os Estados Unidos iniciaram uma agressão conjunta contra o Irã. Os ataques resultaram no assassinato do líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, e de altos cargos militares, incluindo Ali Larijani, Gholamreza Soleimani e Esmaeil Khatib. Mojtaba Khamenei, filho do líder, foi nomeado sucessor.

Em resposta, o Irã lançou mísseis balísticos e drones contra Israel e bases estadunidenses no Oriente Médio, atingindo também instalações petrolíferas vinculadas aos EUA em diversos países da região. Além disso, o rompimento do cessar-fogo entre Israel e Hezbollah em 2 de março desencadeou ataques israelenses ao Líbano, com ordens de evacuação e operações terrestres planejadas.

O bloqueio quase total do Estreito de Ormuz, por onde circula cerca de 20% do petróleo e gás comercializados mundialmente, contribuiu para a alta global nos preços de combustíveis, pressionando ainda mais o orçamento das famílias estadunidenses.