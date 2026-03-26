Guerra de Trump no Irã eleva previsão de inflação global

247 - As agressões militares de Estados Unidos e Israel contra o Irã já provocam efeitos diretos sobre a economia global, com impacto significativo nas projeções de inflação e crescimento. A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) revisou para cima suas estimativas de inflação nas principais economias, apontando que a alta nos preços da energia alterou o cenário econômico que, até então, era de recuperação gradual. A

Segundo a entidade, o conflito desencadeou um choque na oferta de energia, pressionando os preços e revertendo a tendência de desaceleração inflacionária observada anteriormente. De acordo com Mathias Cormann, secretário-geral da OCDE, “uma grande disrupção nos mercados de energia ocorreu justamente quando a economia global se preparava para se fortalecer”. Ele acrescentou que a guerra no Irã e o impacto sobre o fornecimento energético “reduziram nossa trajetória projetada de crescimento global para este ano e o próximo”.

Com a revisão, a OCDE passou a estimar que a inflação média nas 20 maiores economias do mundo — incluindo os Estados Unidos — atinja 4% em 2026, acima dos 2,8% previstos em dezembro. No caso específico dos EUA, a inflação foi elevada em 1,2 ponto percentual, chegando a 4,2%.

Antes do início do conflito, o cenário era mais favorável, com inflação em queda e crescimento econômico acima das expectativas anteriores. No entanto, o aumento dos preços da energia reverteu essa tendência, pressionando os índices de preços e afetando o desempenho econômico em diversas regiões.

Na Europa, a desaceleração é evidente. A OCDE reduziu a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido em 0,5 ponto percentual, para 0,7%. Já na zona do euro, que reúne 21 países, a expectativa de crescimento foi revisada para 0,8%, uma redução de 0,4 ponto percentual.

Apesar dos impactos negativos em algumas regiões, a OCDE manteve a previsão de crescimento global em 2,9%, sustentada principalmente por investimentos em inteligência artificial que seguem impulsionando a economia dos Estados Unidos.

Em outras grandes economias, como Índia e China, as projeções indicam aumento da inflação, mas com impacto limitado sobre o crescimento econômico, que deve permanecer relativamente estável.