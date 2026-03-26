Israel diz ter matado comandante iraniano ligado ao Estreito de Ormuz

247 - Israel afirmou nesta quinta-feira (26) que teria matado Alireza Tangsiri, comandante da Marinha da Guarda Revolucionária do Irã, durante um bombardeio no sul do país. Segundo autoridades israelenses, o militar seria responsável por coordenar o fechamento parcial do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas marítimas do mundo para o transporte de petróleo.

O canal permanece parcialmente bloqueado há quase um mês em razão da escalada do conflito no Oriente Médio, pressionando os preços internacionais da commodity e ampliando a tensão geopolítica na região.

Operação militar e declarações oficiais

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, declarou que a operação teria sido conduzida com precisão pelas forças israelenses. “Na noite passada, em uma operação precisa e letal, as Forças de Defesa de Israel eliminaram o comandante da Marinha da Guarda Revolucionária, Tangsiri, juntamente com oficiais de alto escalão do comando naval”, afirmou.

Segundo informações do jornal Times of Israel, Tangsiri teria desempenhado papel central na estratégia iraniana de bloqueio do Estreito de Ormuz, passagem por onde circula cerca de 20% de todo o petróleo comercializado globalmente.

Importância estratégica do Estreito de Ormuz

O Estreito de Ormuz é considerado um dos pontos mais sensíveis do comércio energético mundial. O bloqueio da via marítima tem impacto direto sobre o mercado internacional de petróleo, elevando preços e gerando incertezas econômicas.

A interrupção do tráfego na região ocorre desde o início da atual fase do conflito entre Irã, Israel e Estados Unidos, intensificando a instabilidade no Oriente Médio.

Incerteza sobre a morte

O ataque teria ocorrido na cidade portuária de Bandar Abbas, no sul do Irã. O ministro israelense não detalhou quantas outras autoridades iranianas teriam sido atingidas na mesma ação.

Até a última atualização, o governo iraniano não havia confirmado a morte de Tangsiri, o que mantém dúvidas sobre o desfecho da operação e amplia o clima de incerteza em meio à escalada do conflito.