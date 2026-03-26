China vê "vislumbre de esperança" para o fim do conflito entre EUA e Irã

247 - O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirmou que há um “vislumbre de esperança” para o fim da guerra no Oriente Médio, citando sinais de possível retomada do diálogo entre os Estados Unidos e o Irã. A avaliação foi feita após conversas com representantes da Turquia e do Egito, em meio a uma escalada de tensões na região.

Wang destacou a importância de uma mobilização internacional para incentivar negociações e reduzir o conflito. O chanceler chinês ressaltou que tanto Washington quanto Teerã indicaram disposição para voltar à mesa de negociações, ainda que o cenário permaneça instável.

Em diálogo com o ministro das Relações Exteriores do Egito, Badr Abdelatty, Wang declarou: “Com os Estados Unidos e o Irã sinalizando disposição para negociar, surgiu um vislumbre de esperança para a paz”. A fala foi divulgada em comunicado oficial do governo chinês.

Apesar dessa sinalização, autoridades iranianas negam que haja negociações em curso. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou: “Até agora, nenhuma negociação ocorreu, e acredito que nossa posição é totalmente baseada em princípios”. Ele também reforçou que “falar de negociações neste momento é uma admissão de derrota”.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por sua vez, declarou que o Irã estaria envolvido em tratativas de paz, sugerindo que a negação por parte de Teerã poderia estar relacionada ao temor de represálias internas.

Durante conversa com o chanceler turco, Hakan Fidan, Wang Yi classificou os desdobramentos do conflito como “cristalinos” e reiterou apoio aos esforços diplomáticos da Turquia. O país tem intensificado sua atuação como mediador, mantendo diálogo com ambos os lados na tentativa de reduzir as hostilidades.

Fidan já havia afirmado neste mês que Ancara conduz iniciativas diplomáticas “intensas” para encerrar o conflito. Na avaliação de Wang, a continuidade da guerra tende a agravar ainda mais a situação humanitária e geopolítica. “Prolongar esta guerra resultaria apenas em mais vítimas e perdas desnecessárias, levando a uma maior expansão do conflito”, alertou o ministro chinês.

O cenário permanece marcado por incertezas, com sinais contraditórios entre declarações diplomáticas e posições oficiais, enquanto a comunidade internacional acompanha possíveis avanços rumo a uma solução negociada.