Trump quer encerrar guerra contra Irã em poucas semanas, diz Wall Street Journal

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou a intenção de encerrar a guerra contra o Irã nas próximas semanas, de acordo com informações divulgadas pela imprensa internacional. A sinalização ocorre em meio à escalada militar iniciada no fim de fevereiro e às pressões internas relacionadas aos impactos econômicos da guerra.

Segundo o jornal The Wall Street Journal, Trump afirmou em conversas privadas com aliados que deseja evitar um confronto prolongado. O presidente teria dito a interlocutores que considera o conflito em seus estágios finais e que pretende cumprir um cronograma público de quatro a seis semanas para sua conclusão.

De acordo com a publicação, Trump também teria destacado a seus assessores que a guerra com o Irã tem desviado sua atenção de outras prioridades domésticas. Entre elas, estariam questões econômicas que afetam diretamente o eleitorado, como a alta de preços associada ao conflito. Parte de seus conselheiros mais próximos defende que o presidente concentre esforços nessas demandas internas.

Ainda segundo o Wall Street Journal, a Casa Branca organizou uma visita de Trump à China prevista para meados de maio com a expectativa de que o conflito esteja encerrado antes do encontro.

A ofensiva militar teve início em 28 de fevereiro, quando Estados Unidos e Israel lançaram uma operação conjunta contra o Irã.

Em resposta, a Guarda Revolucionária Islâmica anunciou uma operação de retaliação, com ataques direcionados a alvos em Israel. Bases militares americanas localizadas em países como Bahrein, Jordânia, Kuwait, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos também foram atingidas.