Trump afirma que Irã quer acordo, mas teme reação interna

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o Irã estaria interessado em firmar um acordo para encerrar as quase quatro semanas de guerra no Oriente Médio, mas enfrentaria receio de represálias internas ao assumir essa posição publicamente. A fala foi feita durante um evento em Washington, poucas horas após autoridades iranianas descartarem negociações diretas para pôr fim ao conflito.

Trump afirmou que os líderes iranianos estariam conduzindo tratativas de forma indireta, apesar de evitarem confirmar oficialmente qualquer negociação. Para ele, o temor de consequências políticas e até físicas dentro do próprio país influenciaria essa postura cautelosa.

Contradição entre Washington e Teerã

A declaração do presidente dos Estados Unidos contrasta com a posição apresentada pelo ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, que negou a existência de negociações formais com Washington. Em entrevista à televisão estatal iraniana, o chanceler explicou que houve apenas comunicações indiretas.

Segundo Araqchi, “mensagens transmitidas por países amigos e nossas respostas, apresentando nossas posições ou emitindo os alertas necessários, não podem ser chamadas de negociação ou diálogo”. Ele acrescentou: “É simplesmente uma troca de mensagens por meio de nossos aliados”.

Trump menciona temor de retaliação

Durante sua fala, Trump sugeriu que a liderança iraniana estaria sob forte pressão, tanto interna quanto externa, o que dificultaria a formalização de um acordo.

Ele afirmou que os iranianos “estão negociando, aliás, e querem muito fechar um acordo, mas têm medo de dizer isso porque podem ser mortos pelo próprio povo. Também têm medo de serem mortos por nós”.

Apesar da declaração, o presidente dos Estados Unidos não especificou com quais interlocutores no Irã essas supostas negociações estariam ocorrendo.