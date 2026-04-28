EUA analisam plano iraniano para cessar guerra

247 - A equipe de segurança nacional do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está avaliando um plano apresentado pelo Irã que propõe interromper a guerra e reabrir o Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo. A proposta também inclui o adiamento das negociações relacionadas ao programa nuclear iraniano, enquanto se busca reduzir as tensões no cenário internacional.

Segundo a emissora Al Jazeera, autoridades norte-americanas analisam os detalhes da iniciativa iraniana, que combina medidas de desescalada militar com ajustes na agenda diplomática entre os dois países.

Movimento diplomático entre Irã e Rússia

Em paralelo à análise do plano pelos Estados Unidos, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, se reuniu com o presidente russo Vladimir Putin em São Petersburgo. Durante o encontro, o chefe da diplomacia iraniana afirmou que Teerã está avaliando um pedido feito por Washington para retomar as negociações.

O possível retorno ao diálogo ocorre em meio a um contexto de tensões prolongadas, com o programa nuclear iraniano sendo um dos principais pontos de atrito entre os dois países.

Possível retomada de negociações

A sinalização de que o Irã considera retomar as conversas com os Estados Unidos indica uma abertura diplomática, ainda que condicionada a mudanças no cenário estratégico mais amplo. Ao mesmo tempo, o plano que prevê a abertura do Estreito de Ormuz pode ter impacto direto no fluxo global de energia e comércio, aumentando o interesse internacional sobre as negociações.

A análise do plano pela equipe de segurança nacional dos EUA e os contatos diplomáticos em curso sugerem uma nova fase nas relações entre Washington e Teerã, marcada por tentativas de reduzir tensões e explorar caminhos para o diálogo.