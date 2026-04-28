EUA anunciam produção de passaportes com imagem de Trump

Reuters — O Departamento de Estado dos Estados Unidos informou nesta terça-feira (28) que produzirá um número limitado de passaportes comemorativos com um retrato de Donald Trump, no mais recente exemplo de a administração associar a imagem ou o nome do presidente a bens oficiais.

Os passaportes serão lançados como parte das celebrações dos 250 anos da Declaração de Independência dos Estados Unidos, em julho, afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, em comunicado, que não mencionava que os documentos conteriam a imagem de Trump.

Imagens divulgadas pelo Departamento de Estado mostram o retrato de Trump em uma página interna do passaporte, ao lado de uma representação da assinatura da Declaração de Independência em 1776.

"Esses passaportes contarão com arte personalizada e imagens aprimoradas, mantendo os mesmos recursos de segurança que fazem do passaporte dos EUA um dos documentos mais seguros do mundo", disse Pigott.

Não ficou claro se cidadãos dos EUA poderão optar por não receber o passaporte comemorativo, mas um funcionário do Departamento de Estado afirmou que não haverá cobrança adicional para obter um exemplar da edição limitada.

A Casa da Moeda dos EUA também anunciou planos para uma moeda comemorativa de ouro com a imagem de Trump para marcar o aniversário da fundação do país, e o Departamento do Tesouro informou que o papel-moeda passará a ter a assinatura de Trump, sendo a primeira vez que um presidente em exercício assina o dinheiro dos EUA.

Desde que retornou ao cargo no início do ano passado, a administração Trump também passou a colocar o nome do presidente em edifícios importantes em Washington, em uma classe planejada de navios de guerra da Marinha, em um programa de vistos para estrangeiros ricos, em um site governamental de medicamentos prescritos e em contas federais de poupança para crianças.