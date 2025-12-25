TV 247 logo
      EUA bombardeiam Nigéria contra alvos do Estado Islâmico

      Presidente dos EUA, Donald Trump disse que os ataques no noroeste da Nigéria buscam evitar assassinatos de cristãos

      Bandeira da Nigéria (Foto: Reuters)

      247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (25) que Washington realizou um “ataque mortal” contra membros do grupo terrorista Estado Islâmico (EI/ISIS) no noroeste da Nigéria.

      “Esta noite, por minha determinação como comandante em chefe, os Estados Unidos lançaram um ataque poderoso e mortal contra a escória terrorista do ISIS no noroeste da Nigéria, que vinha atacando e assassinando brutalmente, principalmente cristãos inocentes, em níveis não vistos há muitos anos, e até séculos”, escreveu Trump na rede social Truth Social. 

      O governo da Nigéria aprovou os ataques aéreos lançados pelos EUA contra o EI no noroeste do país, disse o secretário de Guerra dos EUA, Pete Hegseth. “O presidente foi claro no mês passado: o massacre de cristãos inocentes na Nigéria (e em outros lugares) precisa acabar. O Departamento de Guerra está sempre pronto, e o Estado Islâmico comprovou isso nesta noite, no Natal. Haverá mais…”, escreveu ele na rede social X, acrescentando: “Agradecemos o apoio e cooperação do governo nigeriano”.

