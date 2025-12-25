EUA bombardeiam Nigéria contra alvos do Estado Islâmico

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (25) que Washington realizou um “ataque mortal” contra membros do grupo terrorista Estado Islâmico (EI/ISIS) no noroeste da Nigéria.

“Esta noite, por minha determinação como comandante em chefe, os Estados Unidos lançaram um ataque poderoso e mortal contra a escória terrorista do ISIS no noroeste da Nigéria, que vinha atacando e assassinando brutalmente, principalmente cristãos inocentes, em níveis não vistos há muitos anos, e até séculos”, escreveu Trump na rede social Truth Social.

O governo da Nigéria aprovou os ataques aéreos lançados pelos EUA contra o EI no noroeste do país, disse o secretário de Guerra dos EUA, Pete Hegseth. “O presidente foi claro no mês passado: o massacre de cristãos inocentes na Nigéria (e em outros lugares) precisa acabar. O Departamento de Guerra está sempre pronto, e o Estado Islâmico comprovou isso nesta noite, no Natal. Haverá mais…”, escreveu ele na rede social X, acrescentando: “Agradecemos o apoio e cooperação do governo nigeriano”.