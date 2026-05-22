EUA divulgam segundo lote de arquivos governamentais desclassificados sobre Ovnis

Reuters - O Departamento de Defesa dos EUA divulgou nesta sexta-feira um segundo lote de arquivos anteriormente confidenciais sobre supostos avistamentos de Ovnis, incluindo referências a pessoas que relataram orbes verdes inexplicáveis, discos e bolas de fogo.

Por ordem do presidente Donald Trump, o primeiro lote foi tornado público em 8 de maio. Ele é o presidente mais recente a divulgar relatórios do governo dos EUA sobre objetos voadores não identificados, um processo de divulgação que começou no final da década de 1970.

O secretário de Defesa, Pete Hegseth, disse que os documentos, fotos e vídeos do que são oficialmente conhecidos como "fenômenos anômalos não identificados" há muito tempo alimentam a especulação.

"É hora de o povo americano ver por si mesmo", disse ele em um comunicado.

Um dos 222 arquivos divulgados nesta sexta-feira contém 116 páginas de documentação relacionada a uma série de avistamentos relatados e investigações em uma instalação ultrassecreta em Sandia, Novo México, de 1948 a 1950.

"Esse arquivo contém 209 avistamentos de 'orbes verdes', 'discos' e 'bolas de fogo' relatados perto da base militar", disse o Departamento de Defesa.

Os especialistas disseram que o primeiro lote continha novos vídeos de avistamentos conhecidos, mas não apresentava nenhuma evidência conclusiva de tecnologia alienígena ou vida extraterrestre.