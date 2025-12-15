EUA e Ucrânia avançam em negociações de paz realizadas em Berlim, diz enviado de Trump

247 - As delegações dos Estados Unidos e da Ucrânia registraram avanços relevantes durante uma rodada de negociações realizada neste domingo (14), em Berlim, capital da Alemanha, voltada à busca de uma solução para o conflito em curso no território ucraniano. A avaliação foi feita pelo enviado especial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff, que participou diretamente dos encontros.

Segundo Witkoff, os representantes dos dois países conduziram discussões aprofundadas envolvendo um plano de paz estruturado em 20 pontos, além de temas relacionados à agenda econômica e outros assuntos considerados estratégicos, informa a TASS.

Em publicação feita em sua conta na rede social X, Witkoff afirmou: “Os representantes realizaram discussões aprofundadas sobre o plano de paz de 20 pontos, as agendas econômicas e outros assuntos”. Em seguida, acrescentou: “Muitos progressos foram feitos e eles se reunirão novamente amanhã de manhã.”

As negociações ocorreram no domingo (14), nas dependências do Gabinete da Chancelaria Federal, em Berlim. A delegação dos Estados Unidos foi composta por Steve Witkoff e pelo empresário Jared Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Pelo lado ucraniano, participaram das conversas o presidente Vladimir Zelensky, o secretário do Conselho de Segurança, Rustem Umerov, e o chefe do Estado-Maior do Exército da Ucrânia, Andrey Gnatov. O chanceler alemão, Friedrich Merz, esteve presente apenas no início do encontro, deixando a sala após um breve discurso de boas-vindas.

A expectativa das delegações, conforme indicado por Witkoff, é dar continuidade às tratativas com uma nova reunião já nesta segunda-feira, mantendo o foco nos pontos debatidos e no avanço das negociações diplomáticas entre Washington e Kiev.