"Paz não está longe", diz Erdogan sobre Rússia e Ucrânia após reunião com Putin

ISTAMBUL, 13 Dez (Reuters) - O presidente turco, Tayyip Erdogan, afirmou que espera discutir um plano de paz entre Ucrânia e Rússia com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acrescentando que "a paz não está longe", após um encontro com o presidente russo, Vladimir Putin.

Erdogan se reuniu com Putin no Turcomenistão na sexta-feira, e eles avaliaram os "esforços de paz abrangentes" para pôr fim à guerra, segundo um comunicado do gabinete de Erdogan divulgado na sexta-feira, com a Turquia reiterando sua disposição de apoiar os esforços de paz.

"Após este encontro com Putin, esperamos ter a oportunidade de discutir o plano de paz também com o presidente dos EUA, Trump. A paz não está longe; nós vemos isso", disse Erdogan a repórteres em seu voo de retorno do Turcomenistão.

Erdogan havia dito a Putin na sexta-feira que um cessar-fogo limitado na guerra, com foco particular em instalações de energia e portos, poderia ser benéfico.

"O Mar Negro não deve ser visto como um campo de batalha. Tal situação só prejudicaria a Rússia e a Ucrânia", disse Erdogan em declarações divulgadas por seu gabinete neste sábado.

"Todos precisam de navegação segura no Mar Negro. Isso deve ser garantido."

A Rússia atacou dois portos ucranianos na sexta-feira, danificando três embarcações de propriedade turca, incluindo um navio que transportava suprimentos alimentares, disseram autoridades ucranianas e um armador, dias depois de Moscou ter ameaçado isolar a Ucrânia do mar.

(Reportagem de Tuvan Gumrukcu)