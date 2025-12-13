TV 247 logo
      "Paz não está longe", diz Erdogan sobre Rússia e Ucrânia após reunião com Putin

      Presidente turco afirma que pretende discutir plano de paz com Donald Trump após encontro com Vladimir Putin

      O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, discursa durante uma declaração conjunta à imprensa em Bagdá, Iraque, em 22 de abril de 2024 (Foto: AHMAD AL-RUBAYE/Pool via REUTERS)

      ISTAMBUL, 13 Dez (Reuters) - O presidente turco, Tayyip Erdogan, afirmou que espera discutir um plano de paz entre Ucrânia e Rússia com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acrescentando que "a paz não está longe", após um encontro com o presidente russo, Vladimir Putin.

      Erdogan se reuniu com Putin no Turcomenistão na sexta-feira, e eles avaliaram os "esforços de paz abrangentes" para pôr fim à guerra, segundo um comunicado do gabinete de Erdogan divulgado na sexta-feira, com a Turquia reiterando sua disposição de apoiar os esforços de paz.

      "Após este encontro com Putin, esperamos ter a oportunidade de discutir o plano de paz também com o presidente dos EUA, Trump. A paz não está longe; nós vemos isso", disse Erdogan a repórteres em seu voo de retorno do Turcomenistão.

      Erdogan havia dito a Putin na sexta-feira que um cessar-fogo limitado na guerra, com foco particular em instalações de energia e portos, poderia ser benéfico.

      "O Mar Negro não deve ser visto como um campo de batalha. Tal situação só prejudicaria a Rússia e a Ucrânia", disse Erdogan em declarações divulgadas por seu gabinete neste sábado.

      "Todos precisam de navegação segura no Mar Negro. Isso deve ser garantido."

      A Rússia atacou dois portos ucranianos na sexta-feira, danificando três embarcações de propriedade turca, incluindo um navio que transportava suprimentos alimentares, disseram autoridades ucranianas e um armador, dias depois de Moscou ter ameaçado isolar a Ucrânia do mar.

      (Reportagem de Tuvan Gumrukcu)

