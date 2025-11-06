EUA ordenam corte de 10% dos voos nos principais aeroportos do país devido à paralisação do governo

Reuters - O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, disse na quarta-feira que ordenará um corte de 10% nos voos em 40 grandes aeroportos dos EUA, citando preocupações com a segurança do controle de tráfego aéreo, já que a paralisação do governo atingiu o recorde de 36 dias.

O plano drástico fez com que as companhias aéreas se apressassem para fazer reduções significativas nos voos em apenas 36 horas e os passageiros inundaram as centrais de atendimento ao cliente das companhias aéreas com preocupações sobre as viagens aéreas nos próximos dias.

Duffy disse que os cortes podem ser revertidos se os democratas concordassem em reabrir o governo.

A paralisação, a mais longa da história dos EUA, forçou 13.000 controladores de tráfego aéreo e 50.000 agentes da Administração de Segurança dos Transportes a trabalhar sem remuneração.

O governo do presidente norte-americano, Donald Trump, tem procurado aumentar a pressão sobre os democratas para que encerrem a paralisação e tem levantado cada vez mais o espectro de interrupções drásticas na aviação para forçá-los a votar a favor da reabertura do governo.

Os democratas afirmam que os republicanos são os culpados por se recusarem a negociar sobre os principais subsídios para a saúde.