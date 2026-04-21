EUA pressionam Irã por acordo antes de prazo final do cessar-fogo

247 - A aproximação do prazo para o cessar-fogo na guerra dos EUA e Israel contra o Irã intensifica a pressão diplomática dos Estados Unidos, que apostam na continuidade das negociações de paz, enquanto Teerã avalia a possibilidade de diálogo em meio ao aumento das tensões regionais.

Segundo informações divulgadas pela Reuters, autoridades norte-americanas indicam que há expectativa de avanço nas tratativas, ao mesmo tempo em que representantes iranianos reconhecem que o país considera participar de negociações antes do término do prazo de duas semanas estipulado para a trégua.

Cenário incerto

A movimentação diplomática ocorre em um momento considerado crítico, com o prazo para cessar-fogo se aproximando rapidamente e aumentando a urgência por uma solução negociada. A Reuters relata que um alto funcionário iraniano afirmou que Teerã está avaliando a possibilidade de diálogo, sem detalhar condições ou prazos.

Do lado norte-americano, o governo mantém um discurso de confiança quanto à continuidade das negociações, embora o cenário permaneça incerto diante das divergências entre as partes envolvidas.

Discurso dos EUA sobre programa nuclear

Em meio às tratativas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou a posição de Washington sobre o programa nuclear iraniano. Ele afirmou que o Irã não pode ser autorizado a desenvolver uma arma nuclear, reforçando um dos principais pontos de tensão nas relações entre os dois países.

A declaração adiciona pressão ao processo diplomático, ao mesmo tempo em que evidencia as dificuldades para alcançar um acordo abrangente que contemple tanto o cessar-fogo quanto questões estratégicas de longo prazo.

Negociações ganham urgência

Com o prazo de duas semanas para o cessar-fogo se aproximando, cresce a expectativa internacional sobre possíveis avanços nas negociações. A combinação de pressão política, preocupações de segurança e interesses estratégicos torna o cenário particularmente delicado.

A evolução das conversas nos próximos dias será decisiva para definir se haverá um acordo que reduza as tensões ou se o impasse persistirá, mantendo o conflito em um estágio de instabilidade.